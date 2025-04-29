В Куюргазинском районе потушили тепловоз

На железнодорожной станции Карагайка Куйбышевской железной дороги загорелся тепловоз, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что воспламенилась дизельная силовая установка. В составе 69 вагонов со смешанным грузом тепловоз следовал из Стерлитамака в Оренбург.

Пожарные локализовали огонь на площади 20 кв. м и ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных нет.

На место ЧП направили резервный тепловоз. Задержек в движении нет, отмечается в сообщении.

Майя Иванова