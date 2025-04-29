Отряды ФМБА оказали медпомощь в зоне СВО 143 тыс. военнослужащих

Медицинские отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за время работы в зоне боевых действий оказали помощь 143 тыс. пострадавших военнослужащих, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. На месте медики ФМБА прооперировали уже 12 тыс. военнослужащих. Слова госпожи Скворцовой приводит «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Скворцова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вероника Скворцова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава ФМБА отметила, что медицинский спецназ агентства принял участие в ликвидации последствий почти всех крупных ЧС, произошедших в России за 2024 год. В прошлом году объем оказанной ФМБА помощи вырос на 65%.

Изменилась также структура помощи — на первый план вышла хирургическая помощь, которая оказывается прямо на месте. Число операций увеличилось более чем в три раза, добавила госпожа Скворцова.

Полина Мотызлевская