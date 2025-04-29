DOGMA вложит 9,5 млрд рублей в проект бизнес-класса в Краснодаре

ПАО ВТБ открыл кредитную линию федеральному девелоперу DOGMA

Фото: ООО СЗ Догма-5

ПАО ВТБ открыл кредитную линию федеральному девелоперу DOGMA в размере 9,5 млрд рублей на строительство новой очереди жилого микрорайона «Самолет» в Краснодаре — одного из самых масштабных жилых комплексов в России. Седьмой этап продолжает концепцию «города в городе» и представляет собой квартал бизнес-класса. Старт продаж намечен на середину мая 2025 года.

Проектом предусмотрены живописные ландшафты с собственной благоустроенной рекой, двор-сад в японском стиле, динамичная архитектура каскадного строительства, просторные гранд-лобби, первоклассный консьерж-сервис, персональный клуб для резидентов, подземные паркинги и новый уровень безопасности. На территории комплекса появится четыре жилых корпуса, детский сад на 280 мест, поликлиника, а также спортивный кластер под открытым небом.

«Партнерство с ПАО ВТБ, одним из ведущих банков страны, позволит продолжить динамичное развитие компании, обеспечит успешную реализацию нашего проекта в Краснодаре. Микрорайон "Самолет" продолжает расти и развиваться. Седьмая очередь — это новый уровень комфорта для жителей, квартал бизнес-класса, где все продумано до мелочей. И конечно, мы заложили здесь большой объем социальной инфраструктуры и озеленения территории, что важно для города и его жителей»,— рассказал президент федеральной девелоперской компании DOGMA Денис Морозов.

«Жилой микрорайон "Самолет" — один из крупнейших строительных проектов в России. Финансирование новой очереди станет вкладом банка в обеспечение жителей региона качественным и доступным жильем, а также в создание комфортной городской среды»,— прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

На сегодняшний день микрорайон «Самолет» включает шесть очередей строительства: 66 шестнадцатиэтажных домов класса «Комфорт+», 46 из них сданы точно в срок. Площадь участка составляет 163 гектара. Общая площадь всех корпусов превысит 1,8 млн кв. м. Уже сейчас на территории «Самолета» работают кафе, магазины, пункты выдачи заказов, медицинские и ветеринарные клиники, пекарни, салоны красоты, аптеки, танцевальные студии, фитнес-центр и многое другое. В микрорайоне построено восемь детских садов и три школы, девятый сад в процессе возведения, четвертая школа — в стадии проектирования. В настоящее время компания продолжает строительство шестой очереди проекта, большого пешеходного бульвара и храмового комплекса.

Застройщик: ООО СЗ Догма-5. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: Догма-5

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