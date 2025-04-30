Материться в строго отведенных местах

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем заинтриговал гоночную общественность, заявив, что намерен «усовершенствовать» подход к тому, как поступать с гонщиками, которые используют нецензурную лексику. Сейчас с подачи господина бен Сулайема, матерщинников подвергают общественному порицанию, штрафам, а четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и вовсе сослали в Руанду на общественные работы. Однако не исключено, что уже скоро ругаться матом FIA все же разрешит. Но в строго отведенное время и в строго отведенных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (слева) стал одной из наиболее заметных жертв политики президента FIA Мохаммеда бен Сулайема по искоренению сквернословия

Фото: James Sutton - Formula 1 / Getty Images Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (слева) стал одной из наиболее заметных жертв политики президента FIA Мохаммеда бен Сулайема по искоренению сквернословия

Фото: James Sutton - Formula 1 / Getty Images

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем сообщил на своей странице в Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) о готовности скорректировать подход к ставшей в последнее время актуальной проблеме автоспорта — нецензурной лексике. Господин бен Сулайем отметил, что получил обратную связь от спортсменов, выступающих в чемпионатах, проводимых под эгидой FIA, и теперь думает над тем, какие изменения следует внести в «Приложение B» Спортивного кодекса федерации. Упомянутое приложение содержит перечень санкций, которым могут быть подвергнуты участники гонок за различные нарушения, включая нецензурную брань. С этого года за нее полагается штраф в размере €10 тыс. за первое нарушение, за повторное — €20 тыс., за третье — €30 тыс. (для гонщиков «Формулы-1», как самых обеспеченных, все суммы умножаются на четыре). Для неисправимых сквернословов предусмотрены дисквалификация на месяц и снятие очков.

«Как бывший раллийный гонщик я понимаю, с чем приходится сталкиваться пилотам»,— сообщил президент FIA. Он отметил, что вовсе не намерен отменять «Приложение B», но подчеркнул, что «люди создают правила и они же могут их усовершенствовать». «Принцип постоянного совершенствования — это то, во что я всегда верил»,— отметил Мохаммед бен Сулайем.

Человеку, не интересующемуся автоспортом, заявления господина бен Сулайема могут показаться странными. Казалось бы, главе столь крупной структуры, как FIA, есть чем заняться, кроме как следить за тем, чтобы мальчики не ругались. Но на самом деле «матерный» вопрос в последнее время стал довольно острым. Причем с подачи самого президента FIA. Мохаммед бен Сулайем — человек серьезный, характеризующийся положительно (как-то раз он заявил, что не терпит женщин, которые считают себя умнее мужчин), в прошлом году вдруг устал от того, что гонщики в переговорах с командами матерятся, как выразился президент FIA, «словно какие-то рэперы». «Мы не такие. Они это они, а мы — это мы»,— заявил Мохаммед бен Сулайем и тут же был обвинен семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в расизме. Логика чернокожего гонщика была изумительно простой: рэперы в большинстве своем черные, а значит, призыв не быть такими, как они,— расизм.

Но президента FIA было не остановить уже даже расизмом. Стюарды гонок получили соответствующие инструкции и принялись наказывать нарушителей чистоты языка. Громче других получилась история с Максом Ферстаппеном. В прошлом году на пресс-конференции в Сингапуре голландец, на тот момент еще только трехкратный чемпион мира (теперь у него четыре титула), так активно описывал поведение своей машины на предыдущем этапе с использованием слова fuck и его производных, что был приговорен к «общественным работам». Отбывал он их в Руанде (туда его отправили скучать и думать о своем поведении на каком-то семинаре FIA). Но гонщиков рангом пониже Ферстаппена принялись просто штрафовать. В ответ на их недовольство в FIA отмечали, что ругаться плохо и вообще за такое наказывают во всех видах спорта. Что, конечно, правда. Скажем, в феврале этого года полузащитника «Реала» Джуда Беллингема выгнали с поля во время матча против «Осасуны» за использование слова fuck в общении с судьей (потом еще наставник мадридцев Карло Анчелотти сетовал на то, что его игрок сказал всего лишь fuck off, то есть «отвали», а не fuck you, что действительно грубо, но судья, к сожалению, не в курсе таких тонкостей английского языка). Но, как заметил тот же Макс Ферстаппен, другим спортсменам, в отличие от гонщиков, «не приходится мотаться туда-сюда с пристегнутым микрофоном, звук с которого транслируется в эфир». И то правда. Будь иначе, кто знает, может быть, даже преданные поклонники какого-нибудь керлинга услышали бы много интересного.

Похоже, однако, что гонщики выход из ситуации нашли. Сделали это участники чемпионата мира по ралли (WRC). Сразу после гонки в ходе традиционных экспресс-интервью они либо вообще уходили, либо молчали, либо принимались отвечать не на английском, а на родных языках, чем вводили руководство FIA в уныние. Такой вроде бы простой протест дал неплохой результат. В FIA согласились с тем, что в ходе гонки, после того как, скажем, ты чудом увернулся от падающего на дорогу дерева, вполне нормально, что нет-нет да и вырвется грубое слово. Да и сразу после этапа, когда страсти еще не улеглись, тоже можно выдать что-нибудь забористое.

В итоге в WRC появились такие понятия, как «неконтролируемая» и «контролируемая» зона. В первой ругаться можно. К ней относятся машина и зоны экспресс-интервью. То есть теперь смело можно проклинать тот день, когда ты сел за баранку этого пылесоса, ругаться на команду, штурмана, соперников, погоду, зрителей, лезущих под колеса. Ко второй зоне относятся залы пресс-конференций и все официальные мероприятия. Там все должно быть культурно. Разумный компромисс. Похожий сценарий, по всей видимости, с теми или иными корректировками будет внедрен и в «Формуле-1». И тот же Макс Ферстаппен теперь снова сможет говорить как свободный человек, не рискуя быть посланным в Африку, а то и куда подальше.

Александр Петров