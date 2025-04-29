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Главный тренер ЦСКА продержался один раунд

Хоккейный гранд уволил Илью Воробьева

Хоккейный ЦСКА, один из главных грандов «Фонбет» чемпионата КХЛ, второй раз подряд уволил главного тренера по окончании сезона. В отставке Ильи Воробьева нет ничего странного, учитывая, каким этот сезон для него и клуба получился: он был крайне неровным, полным неудачных кадровых решений и даже скандалов, а завершился болезненным поражением недавнего лидера лиги уже в стартовом раунде play-off от минского «Динамо».

Илья Воробьев был уволен с должности главного тренера ЦСКА после того, как в регулярном чемпионате команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции, а из play-off выбыла уже в первом раунде

Илья Воробьев был уволен с должности главного тренера ЦСКА после того, как в регулярном чемпионате команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции, а из play-off выбыла уже в первом раунде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Илья Воробьев был уволен с должности главного тренера ЦСКА после того, как в регулярном чемпионате команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции, а из play-off выбыла уже в первом раунде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Хоккейный ЦСКА объявил о «прекращении сотрудничества с тренерским штабом» «в связи с невыполнением задачи», поставленной на нынешний сезон КХЛ. В сообщении армейцев говорится, что «о новых кадровых назначениях будет сообщено позднее». Таким образом, второй год подряд московский гранд увольняет весной главного тренера: в 2024-м армейцев покинул Сергей Федоров, в 2025-м — его сменщик Илья Воробьев.

Назначение Воробьева произошло на фоне очень странного ЧП. В 2022 году ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а в 2023-м отстоял звание его обладателя — редчайший для КХЛ с ее высоким уровнем конкуренции пример доминирования.

Однако в следующем после второго из этих взлетов сезоне армейцы, несмотря на то что сохранили, по сути, всех важных игроков, умудрились, скромно проведя регулярный чемпионат, вылететь в первом же раунде play-off, не оказав по-настоящему упорного сопротивления ярославскому «Локомотиву».

Возвращать клуб на прежний уровень доверили специалисту с большим опытом и противоречивой карьерой, в которой с добытыми с «Металлургом» Кубками Гагарина соседствовали срывы — и с теми же магнитогорцами, и со сборной России. Но армейский сезон Воробьева вышел скорее не противоречивым, а просто неудачным, учитывая статус доставшегося ему клуба.

Перед его началом ЦСКА провел небольшую перестройку, расставшись с группой известных игроков — Иваном Федотовым, Сергеем Плотниковым, Антоном Слепышевым, Дарреном Дицем, Андреем Светлаковым. Но и после нее состав команды настаивал на серьезных целях. В рейтинге «Спорт-Экспресс», ранжирующем клубы КХЛ по стоимости заявок, ЦСКА с 899 млн руб. (сумма, предельно близкая к 900-миллионному потолку зарплат) расположился на верхней строчке, опередив всех других безусловных отечественных хоккейных гигантов — СКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Авангард», «Ак Барс».

Однако сам ход сезона армейским статусу, возможностям и амбициям совершенно не соответствовал. Регулярный чемпионат ЦСКА провел чрезвычайно неровно.

При этом никто из его новичков, включая, например, достаточно долго выступавших в Северной Америке вратаря Ивана Просветова и форварда Дениса Гурьянова, не проявил себя так, чтобы считать его приглашение ходом, попавшим точно в яблочко. Зато в яблочко попал «Авангард», выменявший в декабре у ЦСКА нападающего Константина Окулова, который в омской команде выделялся продуктивностью, на незаметного Коула Кэсселса. В марте армейцы влипли в скандальную историю с ведущим форвардом клуба Владиславом Каменевым, нарвавшимся на дисквалификацию из-за положительного допинг-теста, а также выдали ужасный финиш регулярного первенства. Они проиграли пять из шести последних его матчей, опустившись на пятое место в таблице Западной конференции и лишившись преимущества своей площадки в стартовом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

В нем ЦСКА довелось столкнуться с вечным середняком КХЛ минским «Динамо». До этого оно никогда не преодолевало первую стадию play-off, но тонус соперника позволил динамовцам прорваться во второй довольно уверенно. Они взяли верх в серии в шести матчах — 4:2, а в пятом умудрились разгромить армейцев со счетом 7:0. Шестой, впрочем, был для ЦСКА ненамного лучше: растерявшая мощь столичная команда уступила минчанам, которых затем, в четвертьфинале, без особых проблем выбил «Трактор»,— 2:6.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №79 от 30.04.2025, стр. 12

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