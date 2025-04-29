Медведев заявил о необходимости завершить СВО победой России

Конфликт на Украине должен завершиться победой России. В противном случае военные действия затянутся на годы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего, если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа»,— сказал господин Медведев на марафоне «Знание.Первые» (цитата по ТАСС).

Дмитрий Медведев добавил, что после завершения конфликта Россия будет следить за тем, чтобы со стороны Украины не исходила угроза. Зампред призвал принять меры для того, чтобы в других странах не появлялись такие режимы, как на Украине.