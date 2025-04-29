Туроператоры заявили о росте цен на 400% на авиа- и ж/д билеты перед праздниками

Цены на авиа- и ж/д билеты взлетели на 300–400% перед майскими праздниками. Наиболее выгодно было приобретать билеты за четыре-пять месяцев до поездки, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Если вы только сегодня принимаете решение — естественно, отправляться в путь на собственном автомобиле, особенно когда у вас большая семья. Вы сейчас ни на одно направление не купите, например, четыре билета в одно купе. Это исключено»,— сказал господин Мкртчян «Говорит Москва».

Он посоветовал россиянам посетить города с небольшим потоком туристов. Например, Пензу, Тамбов, Липецк, Рязань и т. д. Там рост цен на майских праздниках, по словам вице-президента Альянса турагентств, составит около 25%. В то время как в Сочи, например, цены взлетят на 50%.

Выросли и цены на проживание. Средняя стоимость ночи в российских отелях на майские праздники (1–11 мая) увеличилась на 19% год к году, достигнув 6,3 тыс. руб., сообщил сегодня сервис «Островок». Это связано с высоким спросом и увеличением бронирований в пятизвездных отелях (+35%). Поездки по России в период майских праздников составляют около 70% от общего числа.

Подробнее — в материале «Туристы нахватали звезд».

Екатерина Отрашкевич