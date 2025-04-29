Курултай Башкирии подписал соглашения с парламентами северокавказских регионов
В рамках мероприятий Совета законодателей РФ Курултай Башкирии подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с парламентами Дагестана, Чечни и Ставропольского края.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Соглашения направлены на укрепление взаимодействия, координацию законодательных инициатив и создание единого правового пространства, сообщила пресс-служба Курултая республики. Стороны намерены «развивать постоянный диалог, способствовать согласованному подходу к законодательным вопросам и совместно вырабатывать решения, направленные на повышение качества жизни граждан», отмечено в релизе.
Документы предусматривают обмен опытом, создание совместных комиссий и рабочих групп, проведение конференций и обмен официальными делегациями.