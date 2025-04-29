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Курултай Башкирии подписал соглашения с парламентами северокавказских регионов

В рамках мероприятий Совета законодателей РФ Курултай Башкирии подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с парламентами Дагестана, Чечни и Ставропольского края.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Соглашения направлены на укрепление взаимодействия, координацию законодательных инициатив и создание единого правового пространства, сообщила пресс-служба Курултая республики. Стороны намерены «развивать постоянный диалог, способствовать согласованному подходу к законодательным вопросам и совместно вырабатывать решения, направленные на повышение качества жизни граждан», отмечено в релизе.

Документы предусматривают обмен опытом, создание совместных комиссий и рабочих групп, проведение конференций и обмен официальными делегациями.

Олег Вахитов

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