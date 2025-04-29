Дело жителя Башкирии, который провез полицейского на капоте машины, ушло в суд

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя Стерлитамакского района, который обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте этого года во время дежурства сотрудник полиции заметил автомобиль, который наехал на дорожный знак. Полицейский потребовал, чтобы водитель вышел из машины, но тот попытался скрыться с места происшествия, наехал на сотрудника Госавтоинспекции и провез его на капоте несколько метров.

Фигурант уголовного дела частично признал вину.

Майя Иванова