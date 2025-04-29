Партию нелегальных пчел задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудниками Госветнадзора, ГИБДД, прокуратуры и Россельхознадзора задержана нелегальная партия живых пчел. По данным Россельхознадзора, во время проверки установлено, что задержанная партия пчел заражена нозематозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего в автомобиле, который перевозил пчел, находились 214 пчелиных семей. Ветеринарно-сопроводительные документы на данную партию пчел, подтверждающие их эпизоотическое благополучие, владельцы груза не предоставили.

Пчел планировали продать на территории Нижегородской области.

Андрей Репин