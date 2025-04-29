Партию нелегальных пчел задержали в Нижегородской области
В Нижегородской области сотрудниками Госветнадзора, ГИБДД, прокуратуры и Россельхознадзора задержана нелегальная партия живых пчел. По данным Россельхознадзора, во время проверки установлено, что задержанная партия пчел заражена нозематозом.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Всего в автомобиле, который перевозил пчел, находились 214 пчелиных семей. Ветеринарно-сопроводительные документы на данную партию пчел, подтверждающие их эпизоотическое благополучие, владельцы груза не предоставили.
Пчел планировали продать на территории Нижегородской области.