Из свежей почты

Поля Катенева, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 151 469 руб.

Внимание! Цена лечения 251 469 руб. Салман Салманов внес 100 тыс. руб.

Дочка с первых месяцев отставала в развитии, только в год научилась держать голову, в два — переворачиваться. Мы возили ее в разные клиники на реабилитацию. Самых заметных результатов добились в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Оплатить лечение нам помогал Русфонд. До сих пор дочка стоит и ходит только с опорой, левая рука у нее плохо действует. Прошу, помогите ей продолжить лечение в ИМТ! Людмила Катенева, Краснодарский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Поле требуется реабилитация — нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, восполнить двигательные навыки».

Настя Руднева, 11 лет, расщелина губы, нёба, альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 142 610 руб.

Внимание! Цена лечения 192 610 руб. Общество помощи русским детям внесло 50 тыс. руб.

Настя родилась с тяжелыми дефектами, мать от нее отказалась. В год и десять месяцев девочка попала в нашу семью. Мы ее удочерили и начали лечить. Настя перенесла много операций: ей закрыли расщелину губы и нёба, выпрямили носовую перегородку, устранили искривление позвоночника. Сейчас Насте требуется ортодонтическое лечение — у нее заужена и недоразвита верхняя челюсть. Помогите его оплатить! У нас пятеро детей: четверо — приемные, трое — инвалиды. Любовь Руднева, Москва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Насте требуется ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы и аппарата "Квад Хеликс", которое позволит подготовить ее к костной пластике верхней челюсти».

Антон Щеголев, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 165 522 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 370 491 руб. Салман Салманов внес 100 тыс. руб. Читатели rusfond.ru собрали 104 969 руб.

Сын родился раньше срока, перенес кровоизлияние в головном мозге. До сих пор он не может стоять и ходить, передвигается в инвалидной коляске. В 2023 году Антону сделали операции на тазобедренном и коленном суставах, после чего рекомендовали ежедневные занятия в специальном устройстве — вертикализаторе. Для того чтобы Антон мог заниматься дома, вертикализатор нужно приобрести, но мне такая покупка не по силам. Людмила Щеголева, Воронежская область

Невролог Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» Алла Царева (Воронеж): «Для компенсации моторных навыков, предотвращения вывихов и подвывихов тазобедренных суставов мальчику необходимо ежедневно заниматься в вертикализаторе».

Максим Седов, 11 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подготовка неродственного донора, забор и доставка трансплантата. 156 732 руб.

Внимание! Цена подготовки донора, забора и доставки трансплантата 816 192 руб. Антон Николаевич внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 220 тыс. руб. Пассажиры РЖД собрали 139 460 руб.

Летом 2019 года сын заболел: поднялась температура и начался кашель. Анализ крови показал, что уровень тромбоцитов и гемоглобина резко упал. Максима обследовали и диагностировали рак крови. Лечение длилось два года, рак отступил. Но осенью прошлого года болезнь вернулась. На этот раз сыну необходима пересадка костного мозга. Подходящий донор нашелся в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, но государство не оплачивает подготовку донора, а также доставку трансплантата. У меня таких денег нет, одна воспитываю двоих детей. Лали Седова, Санкт-Петербург

Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Максиму по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор, активацию донора и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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