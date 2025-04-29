Сухопутный манеж Кронштадтской крепости отремонтируют за 180 млн рублей

ООО «БСК» приступает к третьему этапу капитального ремонта здания Сухопутного манежа в Кронштадте. Объект по адресу: улица Восстания, д. 13Б, входящий в комплекс зданий Кронштадтской крепости, планируется оборудовать под размещение спортивного центра до конца 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

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Заказчиком проекта выступает «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр». Стоимость капитального ремонта здания составит 180,4 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчик займется реставрацией и укреплением кирпичной кладки, усилением фундамента, восстановлением крыши, воссозданием исторических деревянных оконных и дверных проемов, прокладкой трубопровода. Также в рамках капремонта будет отреставрирован фрагмент стены Кронштадтской крепости, примыкающий к зданию.

ООО «БСК» начало реконструкцию здания в 2024 году. В 2026-м ожидается открытие в манеже спорткомплекса.

Здание Сухопутного манежа было построено в 1876 году. В советское время оно использовалось в качестве кинотеатра, затем в нем разместился спортивный клуб ВМФ. Манеж и прилегающая к нему церковь пострадали в результате пожара в 1996 году, после чего здание было заброшено. Кронштадтскому ОСЦ здание было передано в 2016 году.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил проект реставрации Конюшенного ведомства.

Андрей Кащавцев