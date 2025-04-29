Бывшего директора новосибирского НИИ туберкулеза не отпустили из колонии

Новосибирский областной суд признал законным решение Первомайского райсуда от 13 февраля, который отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, отбывающего срок в 4,5 года за хищения. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Дмитрий Богер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приговор Александру Краснову, который 30 лет возглавлял новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава РФ, огласили в мае 2023 года. Следствие вменяло профессору в вину хищение мебели института на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) Владимиру Краснову назначили четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором, который ученому вынесли за превышение должностных полномочий в 2022 году, общий срок заключения составил 4,5 года в колонии общего режима. Отбывать наказание профессора отправили в ИК №3. Срок наказания истекает в ноябре 2026 года.

Илья Николаев