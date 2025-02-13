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Бывшему директору новосибирского НИИ туберкулеза отказали в УДО

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня оставил без удовлетворения прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, отбывающего срок за растрату. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Согласно закону, через полгода заключенный может снова обратиться в суд с аналогичным прошением.

Владимир Краснов

Владимир Краснов

Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

Владимир Краснов

Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

Приговор Александру Краснову, который 30 лет возглавлял новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава РФ, огласили в мае 2023 года. Следствие вменяло профессору в вину хищение мебели института на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) Владимиру Краснову назначили четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором, который ученому вынесли за превышение должностных полномочий в 2022 году, общий срок заключения составил 4,5 года в колонии общего режима. Отбывать наказание профессора отправили в ИК №3.

Отметим, что в этой же ИК содержится академик РАН Александр Караськов — бывший директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Е.Н. Мешалкина. Он был осужден на три с половиной года за масштабные хищения.

Илья Николаев

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