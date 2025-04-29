Николай Патрушев: НАТО отрабатывает у границ РФ захват Калининградской области

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС заявил, что НАТО ведет у границ России учения, на которых отрабатывает сценарий захвата Калининградской области.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы»,— сказал господин Патрушев.

В частности, альянс отрабатывает захват Калининградской области и блокирование судоходства на Балтике и в Черном море, а также отрабатывают превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

С января по март прошлого года на территории стран НАТО в Европе прошли военные учения Steadfast Defender, на которых блок отрабатывал «реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг». Кремль называл полномасштабные учения блока угрозой для РФ.

О вызовах и угрозах на морях для России — в интервью господина Патрушева «Ъ».