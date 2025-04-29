В Башкирии из-за непогоды закрыты автодороги

Из-за непогоды, по данным минтранса Башкирии, закрыто движение для всех видов транспорта по автодорогам Бураево — Старобалтачево — Куеда, Нефтекамск — Янаул, Дюртюли — Нефтекамск, Янаул —Верхние Татышлы, Красный Холм — Нефтекамск, на участке трассы М-5 от Бурцево до границы с Челябинской областью, а также Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском и Белорецком районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Башгидрометцентра, до вечера 29 апреля в Башкирии прогнозируется сильный ветер до 6 м в сек. Также прогнозировался дождь и снег, в отдельных районах — отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дороге.

Олег Вахитов