1 мая в парках Уфы запустят фонтан и организуют хоровод

В полдень 1 мая в уфимском парке «Первомайский» стартует фестиваль национальных культур «Уфа – город дружбы и единства», сообщает пресс-служба городской администрации. В программе — выставки, мастер-классы, выступления по национальным видам спорта и концерт с участием творческих коллективов города. Особое внимание уделят «Хороводу дружбы» и запуску фонтана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В это же время в парке «Волна» состоится концерт «Звонкий май» с участием преподавателей и учащихся Детской школы искусств имени Адигама Искужина.

В парке «Кашкадан» начнется праздничный концерт. В парке имени Мажита Гафури в 13:00 откроется концерт «Уфа, встречай Первомай!» с выступлениями юных артистов Уфимской детской филармонии.

В 21:00 на набережной реки Белой покажут фильм «Семья года».

Олег Вахитов