Погибший генерал Москалик отвечал за доклады об обстановке в зоне СВО
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за подготовку материалов для президента России о ситуации в зоне СВО. Об этом говорится в некрологе Минобороны, опубликованном в газете «Красная звезда».
Ярослав Москалик
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В тексте отмечается, что после начала СВО, Ярослав Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба ВС РФ, которая занималась мониторингом обстановки.
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля после подрыва взрывного устройства в подмосковной Балашихе, которое было установлено на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта 42-летнего Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.
Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».