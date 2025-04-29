Погибший генерал Москалик отвечал за доклады об обстановке в зоне СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за подготовку материалов для президента России о ситуации в зоне СВО. Об этом говорится в некрологе Минобороны, опубликованном в газете «Красная звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Москалик

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ярослав Москалик

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В тексте отмечается, что после начала СВО, Ярослав Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба ВС РФ, которая занималась мониторингом обстановки.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля после подрыва взрывного устройства в подмосковной Балашихе, которое было установлено на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта 42-летнего Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».