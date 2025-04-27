Доллары за генерала

В Москве суд отправил под арест Игната Кузина, подготовившего в подмосковной Балашихе теракт, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Игнат Кузин, по его собственному признанию, действовал по заданию спецслужб Украины, за выполнение задания ему было обещано $18 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вину в теракте Игнат Кузин признал, но от ареста его это не спасло

Фото: Пресс-служба Московского городского суда Вину в теракте Игнат Кузин признал, но от ареста его это не спасло

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца 42-летнему Игнату Кузину, фигуранту уголовного дела о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Судебное заседание состоялось вечером в воскресенье и много времени не заняло. Ходатайствуя о заключении Кузина в СИЗО, представитель Главного следственного управления СКР сообщил, что задержанному инкриминируется особо тяжкое преступление и, осознавая, что ему грозит суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения, Кузин уже попытался скрыться от правоохранительных органов и может сделать это вновь. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый, по словам следователя, может попытаться наладить контакт со своими пока не установленными сообщниками, чтобы выработать линию защиты, уничтожить пока не найденные улики или каким-то иным способом помешать расследованию. Аргументы следствия суд убедили, и ходатайство СКР было удовлетворено.

До этого на протяжении всего воскресенья сотрудники ГСУ СКР проводили с Игнатом Кузиным следственные действия. В частности, его привезли на место преступления, где фигурант подробно рассказал, как готовился теракт. В тот же день задержанному предъявили обвинение. Как сообщили в следственном ведомстве, ему инкриминируются п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Как сообщили в СКР, фигурант вину признал полностью.

На допросе обвиняемый сообщил, что был завербован в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Кураторы платили ему деньги, поддерживали с ним связь и обсуждали конкретные задачи, которые он мог бы выполнить.

В сентябре 2023 года фигурант приехал в Россию с Украины, где у него имеется вид на жительство, обосновался в столичном регионе и стал дожидаться указаний куратора из СБУ.

Ждать пришлось около года.

Наконец, ему поручили готовить теракт против Ярослава Москалика.

По показаниям самого Игната Кузина, получив задание, он стал собирать данные о высокопоставленном российском военном. В ноябре 2024 года обвиняемый снял квартиру в том же подъезде, где проживал генерал, в доме №2 на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов Балашихи, и благодаря этому смог в постоянном режиме вести наблюдение за повседневной жизнью Ярослава Москалика и его привычками. Кузин выяснил распорядок дня военного, в том числе время, когда тот уезжает на службу и возвращается с нее. Для совершения теракта обвиняемый заранее приобрел Volkswagen Golf.

В марте этого года, примерно за месяц до запланированного теракта, фигурант забрал из расположенного в Балашихе тайника компоненты взрывного устройства, которое оставалось только собрать (бомба состояла из тротиловых шашек, болтов и гвоздей), системы видеонаблюдения и контроля. Координаты закладки ему передали кураторы. Кузин установил все полученное в иномарке и припарковал ее около подъезда, где проживали генерал и он сам.

23 апреля 2025 года Кузин скрылся.

За совершенное преступление ему было обещано вознаграждение в размере $18 тыс.

Как сообщал “Ъ”, теракт был совершен 25 апреля 2025 года в 10:30, в тот момент, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда и приблизился к заминированному автомобилю. Сигнал на срабатывание взрывного устройства был отправлен сотрудником украинских спецслужб, называвшимся Кузину Вадимом, который посредством видеосвязи наблюдал за перемещениями генерала.

Личность подозреваемого установили быстро, в том числе и потому, что он не раз попадал в поле зрения установленных поблизости от места теракта видеокамер.

В субботу ФСБ сообщила о задержании Игната Кузина сотрудниками службы. Ранее ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщал, что фигуранта задержали в Турции. Официальных комментариев по этому поводу правоохранительные органы двух стран не давали.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления»,— сообщили в СКР.

Александр Александров