Ром оказался самой быстрорастущей алкогольной категорией

Натуральные продажи рома в России в первом квартале 2025 года выросли на 17,5% в годовом выражении, денежные — на 19,5%, следует из имеющихся в распоряжении «Ъ» данных исследовательской компании «Нильсен». Рост также зафиксирован у джина (+9,2%), биттеров (+8,6%) и виски (+7,8%). При этом общий рынок крепкого алкоголя сократился на 16,2%, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Эксперты связывают рост спроса на ром с активностью локальных производителей и дистрибьюторов, выводящих новые бренды. Однако основной прирост обеспечивают дешевые сорта, близкие по цене к водке.

«Потребитель переключается с водки и коньяка на более вкусовые напитки», — отмечают в «Татспиртпроме». В Ladoga добавляют, что ром, джин и виски часто смешивают с безалкогольными напитками, что делает их популярными в домашнем потреблении.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост сегмента, но отмечают, что его доля на рынке пока значительно уступает виски.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Навстречу крепости».