Навстречу крепости

Несмотря на общее падение в начале 2025 года спроса на крепкий алкоголь, натуральные продажи рома в первом квартале выросли на 17,5% год к году. Также рост продаж наблюдается у прочих вкусовых алкогольных напитков, таких как джин и виски. Участники рынка объясняют тенденцию активностью дистрибуторов и производителей алкоголя, выводящих на рынок новые позиции в категориях. Тем не менее эксперты отмечают, что категория рома сейчас растет в основном за счет самых дешевых брендов немногим дороже водки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных исследовательской компании «Нильсен», в первом квартале 2025 года натуральные продажи рома в российской рознице выросли на 17,5% год к году, денежные — на 19,5%. Более сдержанный рост реализации отмечается у джина — на 9,2% и 16,4%, биттеров — 8,6% и 19,6%, виски — на 7,8% и 14,1%, ликеров — 7,6% и 18,1% соответственно. Несмотря на то что отдельные категории показывают положительную динамику, продажи крепкого алкоголя в целом в РФ продолжают снижаться.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, в январе—марте 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), включая предприятия общепита, сократились на 16,2% год к году, до 48,54 млн декалитров (дал). Продажи водки снизились на 8,3%, до 17,2 млн дал, коньяка — на 13,2%, до 3,12 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 89,3%, до 495,9 тыс. дал, прочих напитков — на 2,5%, до 3,46 млн дал. Аналитики «Нильсена» также фиксируют падение у бренди, на 10,9%, и водки — на 4,8%.

В абсолютных объемах рост продаж рома объясняется в первую очередь эффектом низкой базы, поясняет владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (бренды Bionica, Stun, Old Park) Павел Победкин. По его оценкам, если в первом квартале 2024 года на российском рынке виски продавалось в 5,2 раза больше рома, то сейчас уже в 4,6 раза. Даже при текущих темпах роста рому будет очень трудно занять долю на рынке, хотя бы сопоставимую с виски, констатирует эксперт. Интерес ко вкусовым напиткам у российского потребителя довольно высокий, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» (бренды Smoky Peaks, Royal Raven, Cubana Cultura) Юрий Карякин отмечает, что у российских потребителей уже несколько лет продолжается смена предпочтений с классических напитков, таких как водка и коньяк, на более вкусовые.

Президент компании Ladoga (бренды Cool Skeleton, Fowler’s, Barrister) считает, что потребитель, столкнувшись со взрывным ростом цен на вино, начал переходить на ром, виски и джин, которые смешивает с тоником, колой, содовой или соком. Директор основного портфеля Алкогольной сибирской группы (бренды Rumbarum, Sea Witch, Broom Dry) Наталья Неворотова считает, что потребление спиртного продолжает смещаться от баров к дому. Среди прочих драйверов роста она называет активный запуск локальными производителями собственных брендов рома. По ее оценкам, более 60% продаж рома в РФ приходится на местные компании. Также основной вклад в рост категории вносят собственные торговые марки ритейлеров в низкоценовом сегменте, уточняет она.

Позитивный рост в категории рома наблюдается в основном у недорогих ароматизированных напитков, которые близки по цене к водке, соглашается Андрей Московский. При этом, добавляет он, неплохо себя чувствуют популярные импортные бренды, уже имеющие своих постоянных потребителей. По его данным, остальные бренды либо стагнируют, либо немного теряют в продажах. Юрий Карякин также отмечает, что растущие сейчас алкогольные категории более устойчивы к росту цен. Обычно ром или виски покупают платежеспособные потребители, замечает он. Поэтому данные алкогольные категории сейчас более устойчивы к росту цен.

Владимир Комаров