Торгово-промышленный транзит

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» 2025 года подтвердила растущую роль Узбекистана как комфортной «внешней» индустриальной площадки для российских инвесторов и удобной транзитной юрисдикции для торговых компаний из РФ. Страна, в свою очередь, рассчитывает на приток инвестиций, технологий, развитие промышленной инфраструктуры и создание рабочих мест, во многом пересекаясь интересами с российским бизнесом, расширяющим присутствие в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tashkent.bigindustrialweek Фото: Tashkent.bigindustrialweek

В Ташкенте 28 апреля открылась пятая промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» — ее посетили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Выставка переехала из «Узэкспоцентра» в новый выставочный центр CAEX Uzbekistan, количество участников выросло на 20%, стенды развернули компании из России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, делегации прибыли из Туркменистана, Азербайджана, Китая, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Деловая программа открылась пленарной сессией «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий». На ней Денис Мантуров констатировал растущий интерес российских инвесторов к странам Центральной Азии: за 2024 год совокупный объем инвестиций в экономику региона превысил 760 млрд руб. (около $10 млрд). Товарооборот РФ с Узбекистаном по итогам 2024 года также оценивается в $10 млрд, а к 2030 году его планируется довести до $30 млрд.

По словам первого вице-премьера, индустриальное партнерство со странами региона является одним из приоритетов России. Доля компаний из РФ среди иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии — более 30%, в Казахстане — свыше 40%. «Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации»,— пояснил смысл цифр первый вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (в центре) и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (справа)

Фото: пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (в центре) и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (справа)

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Страны Центральной Азии открывают РФ доступ к торговле и сотрудничеству с третьими странами. Так, инвестпроекты в Узбекистане позволяют организовать поставки, которые в Россию и из нее сейчас затруднены. «Промежуточные» промышленные площадки в Центральной Азии способны обеспечивать и трансфер технологий, причем в обоих направлениях, а инвесторы из РФ получают дополнительный канал торговли через «нетоксичную» юрисдикцию. «Узбекистан имеет выгодное географическое положение для работы с соседними странами, где существует спрос на товары, пока не производимые на местных рынках. Это открывает перспективы для реализации высокотехнологичных продуктов в третьи страны с производственных площадок в Узбекистане»,— сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев вчера подтвердил, что предприятия Узбекистана готовы к сотрудничеству, объединению усилий, ресурсов, опыта, технологий для реализации совместных проектов по выходу на рынки третьих стран. Для Узбекистана российское присутствие означает приток инвестиций, новые рабочие места и подготовку местных специалистов, трансфер технологий и развитие промышленной инфраструктуры.

В Узбекистане уже работают два химико-индустриальных технопарка «Чирчик» и «Джизак», запущенных татарстанским технополисом «Химград». Еще два индустриальных парка при участии России запустят до конца года в Навоийской и Бухарской областях Узбекистана. «Мы понимаем структуру будущих резидентов: это не только химическая промышленность, но и производство продуктов питания и косметики. Мы идем в потребительский сектор»,— рассказал Роман Чекушов. По его словам, еще один промышленный парк планируется создать в Ташкентской области.

Для комфортной работы над совместными проектами российская сторона готова предложить Узбекистану опыт и институты поддержки инвестиций. Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила партнерам комплекс решений: для улучшения инвестклимата — инвестиционный рейтинг, для развития технологий — модели технологического суверенитета для беспилотников, энергетики, транспорта и других отраслей. Также АСИ совместно со Сколтехом открыли в Ташкенте пилотный центр передовых технологий «Точки притяжения» для переподготовки специалистов и решения кадровых и технологических задач государства и бизнеса. Помимо АСИ свои наработки Узбекистану предоставила Корпорация МСП. По словам ее гендиректора Александра Исаевича, в Узбекистане есть запрос на гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса, стандартизацию инструментов поддержки в целом и механизмы обратной связи, сформированные в РФ.

Характерной приметой времени при этом в ходе пятого «Иннопрома» стали довольно общие формулировки при обсуждении перспектив сотрудничества на публике: например, говоря о проектах и планах, участники зачастую ограничиваются лишь упоминанием отраслей без конкретики (фармацевтика, сельхозмашиностроение, автопром, химическая промышленность). Причины очевидны — открытое обсуждение новых проектов в условиях санкций, растущего протекционизма и «межблоковой» конкуренции стран вряд ли отвечает интересам участников. Тем не менее площадка, изначально проектировавшаяся под задачи и правила глобальной открытой экономики, остается, очевидно, рабочей и в «полузакрытом» режиме.

Диана Галиева, Ташкент