Сергей Лавров затосковал по русскому языку

Глава МИД РФ Сергей Лавров возобновил турне по Центральной Азии. 22 и 23 апреля министр провел в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым, а также возложил цветы к мемориалу в память о Великой Отечественной войне. Возлагая цветы, господин Лавров обратил внимание на надпись на монументе, которая, как полагает корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая, послужила триггером для дальнейших заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов в аэропорту Самарканда

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов в аэропорту Самарканда

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как и во время недавнего визита в Казахстан, утро Сергея Лаврова в Самарканде началось с памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сквере Памяти его с раннего утра ожидали почетный караул и оркестр. Сильно заранее привезли и российских журналистов — причем, как следовало из комментариев дипломатов, не из-за необходимости подготовиться к съемкам возложения цветов, а потому, что в городе в этот же день находился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и была вероятность перекрытия улиц.

Перестраховывались напрасно: кортеж российского министра подъехал позже запланированного. Согласно расписанию, в тот момент у господина Лаврова уже должны были вовсю идти переговоры с узбекским коллегой. Но Бахтиер Саидов в момент возложения был рядом, так что спешить было некуда.

Тот факт, что спешка в Узбекистане — явление чуждое, подтвердился и в ходе торжественного мероприятия. После возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» Сергея Лаврова на пути к кортежу перехватила экскурсовод, которой было поручено поведать российскому гостю о сквере и расположенных в нем монументах, а заодно о том, как Узбекистан причастен к появлению автомата Калашникова. «Будем знать»,— подвел Сергей Лавров черту под мини-лекцией о визите Михаила Калашникова в республику. И тут же задал вопрос, который в тот момент, очевидно, волновал его куда сильнее.

— Как к вам англичан занесло? — спросил он, указав на надпись «You are always in our heart, my dear!» на монументе «Скорбящая мать».

— На всех языках тут, в принципе. Город туризма,— не растерялась собеседница.

— Русского не вижу,— парировал дипломат.

Здесь уже не нашлись что ответить ни экскурсовод, которая несколько минут назад с гордостью рассказывала об исторических связях России и Узбекистана, ни находившийся поблизости Бахтиер Саидов. После неловкой паузы экскурсовод продолжила повествование, переключившись на другие монументы. Однако в этот момент министры вспомнили о существовании временных рамок и спешно отправились на переговоры — обсуждать развитие двусторонних отношений, в частности, в области культуры и образования.

«Образование — одна из наиболее приоритетных сфер наших гуманитарных связей»,— рассказал журналистам Сергей Лавров по итогам переговоров. Отметив, что в Узбекистане действует 14 филиалов ведущих российских вузов и вскоре откроется еще и филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, он перешел к теме, которая, по-видимому, не отпускала его еще с момента возложения цветов.

«Мы неизменно поддерживаем усилия руководства Узбекистана, лично Шавката Мирзиёева, по сохранению межнациональной гармонии и укреплению позиций русского языка, который является в Узбекистане языком межнационального общения»,— заверил Сергей Лавров. И подчеркнул, что в особенности это важно с учетом того, что в стране проживает около миллиона российских соотечественников.

«В Узбекистане осуществляется программа поддержки русского языка через проекты "Класс", "Малыш", "Сила ума" в системе дошкольного и среднего образования»,— сказал министр.

Он сообщил, что на переговорах стороны подтвердили необходимость как можно скорее завершить формирование Международной организации по русскому языку, договор об учреждении которой лидеры семи стран — Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — подписали в октябре 2023 года.

Между тем ситуация с русским языком в Узбекистане в последние годы становится все менее однозначной. Языковой ландшафт страны претерпевает изменения еще с конца 1990-х. Если в 1989 году в законе Узбекистана «О государственном языке» узбекский был объявлен государственным, а русский определялся как язык межнационального общения, то в редакции того же закона от 1995 года и в поправках к нему от 2004 года о таком статусе русского языка уже ничего не говорилось. Он упоминался лишь единожды — в статье, где описан порядок оформления нотариальных бумаг.

Все принятые в последние годы законы и поправки, касающиеся языковой политики, были так или иначе направлены на укрепление роли узбекского языка.

Так, в 2019 году Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка». В 2020 году в стране появился праздник узбекского языка, а вслед за этим был подписан указ о мерах по дальнейшему развитию государственного языка в стране.

Узбекистан также последовал примеру других постсоветских республик в решении перейти с кириллицы на латиницу. В 2021 году правительство утвердило «дорожную карту» по полному переходу и установило дедлайн — 1 января 2023 года. Сегодня по всему центру Самарканда действительно встречаются вывески лишь на латинице. На этом фоне слова Сергея Лаврова о том, что не входящие в российскую диаспору граждане Узбекистана так или иначе соприкасаются в повседневной жизни с русским языком, звучат уже не максимально убедительно.

Того же не скажешь о других областях сотрудничества, где отношения России и Узбекистана развиваются активно и без видимых противоречий,— например, об энергетике и логистике. Как сообщил на пресс-конференции Сергей Лавров, сегодня страны работают над целым рядом инфраструктурных проектов, реализация которых позволит удвоить поставки газа из России в Узбекистан, а также работают над увеличением объема железнодорожных перевозок. В целом же сегодня Россия реализует в Узбекистане инвестиционные проекты на общую сумму более 3,2 трлн руб. Кроме того, на РФ приходится 18% от общего объема торговли Узбекистана с другими странами. И это, как уверяет глава российского внешнеполитического ведомства, далеко не предел.

Анастасия Домбицкая