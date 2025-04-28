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Коммерсантъ FM
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Porsche ухудшила прогноз на 2025 год

Сегодня, 28 апреля, германская автокомпания Porsche ухудшила прогноз по продажам на 2025 год. Теперь она ожидает, что выручка за год составит от €37 млрд до €38 млрд — в более раннем прогнозе речь шла о выручке в размере €39–40 млрд. Акции Porsche на Франкфуртской бирже сегодня снизились на 1,7%.

Ухудшение прогноза связано, в частности, с геополитическими факторами, особенно значимыми в случае с Китаем. Компания также отметила, что повышение импортных пошлин в США повлияет на ее показатели за март и апрель, однако дальнейшее их влияние оценить пока сложно. Кроме того, ухудшение прогноза связано с изменением стратегии Porsche в отношении производства аккумуляторов для электромобилей — она откажется от расширения собственного бизнеса в этой сфере Cellforce, издержки в связи с этим составят до €1,3 млрд.

8 апреля Porsche сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале на 8%, до 71,5 тыс. Особенно сильно снизились продажи в Китае — на 42%.

Яна Рождественская

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