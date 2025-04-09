Продажи Porsche в первом квартале упали на 8%

За первый квартал 2025 года германская автокомпания Porsche продала 71,5 тыс. автомобилей — на 8% меньше, чем годом ранее. Квартальным результатам не помог даже довольно существенный рост поставок в Северную Америку — на 37%, до 20,7 тыс. машин. Это связано с тем, что американские автодилеры активно закупали иностранные автомобили перед введением импортных пошлин. Однако продажи Porsche в других регионах сильно упали: на 42% в Китае (9,5 тыс.), на 34% в Германии (7,5 тыс.), на 10% в остальной Европе (18 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

Porsche, как и другие европейские автопроизводители, с прошлого года сталкивается со снижением спроса из-за макроэкономической неопределенности и инфляции. Сама компания объяснила снижение продаж в Европе тем, что в первом квартале 2024 года наблюдался сильный восстановительный рост, а также европейским регулированием в сфере кибербезопасности, из-за которого поставки некоторых моделей осуществлялись с задержкой.

В следующие кварталы на результаты Porsche начнут негативно влиять и новые американские пошлины. Сама компания пока никак не прокомментировала возможное их воздействие на ее бизнес. Финансовую отчетность за первый квартал компания опубликует 29 апреля. Вчера, 8 апреля, после публикации этих данных акции Porsche снизились на 4,5%, за последний год они упали почти на 40%.

Яна Рождественская