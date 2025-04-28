В Дагестане возбуждено дело после гибели туристки в Сулакском каньоне

Уголовное дело по факту гибели женщины в результате опрокидывания лодки в акватории реки Сулак возбудили в Махачкалинском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Следствие установило, что судоводитель во время экскурсии в акватории Сулакf допустил опрокидывание маломерного судна с гражданами на борту. В результате инцидента все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде. По предварительным данным следствия, помимо погибшей женщины телесные повреждения получили еще семь пассажиров.

По сообщению республиканского минздрава, в результате аварии с туристическим катером на месте погибла 32-летняя жительница Ярославской области. Еще шести пострадавшим (двум мужчинам и четырем женщинам) оказали помощь сотрудники скорой помощи.

Все они доставлены в центральную городскую больницу города Кизилюрта, говорится в сообщении. По оценкам врачей, жизни их ничто не угрожает.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что семье погибшей будет оказана необходимая поддержка.

Юлия Рыбина, Махачкала