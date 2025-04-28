Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинет свой пост

Галина Москалева покинет должность заместителя главы Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал собственный источник в администрации города. Более подробную информацию об уходе чиновницы источник не сообщил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.ru Фото: sochi.ru

Галина Москалева курирует вопросы внутренней политики, муниципальной службы, а также отвечает за обращения граждан и организаций. Должность замглавы города-курорта она занимает с 2019 года.

До назначения госпожа Москалева работала директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Андрей Куценко