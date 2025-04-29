Долг поставили на паузу

Арбитражный суд Северо-Западного округа частично приостановил исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с российского «Юникредит банка» почти €462,7 млн солидарно с немецким Unicredit Bank AG по иску ООО «Русхимальянс». Суд учел, что Верховный суд РФ в споре «Совкомбанка» с американским Citibank отменил решение о возложении обязательств иностранного ответчика солидарно на его российское подразделение. Юристы не спешат с выводом о появлении прецедента, но не исключают, что Верховный суд корректирует практику по взысканию с «дочек» иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для обращения в кассационный суд стало то, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне прошлого года взыскал с немецкого Unicredit Bank и родственного ему российского банка более €453,1 млн долга по выплатам по банковским гарантиям бывшего подрядчика «Русхимальянса» (РХА) Linde и более €9,5 млн процентов за просрочку выплат. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале оставил решение в силе.

Гарантии Unicredit Bank AG обеспечивали обязательства Linde в качестве подрядчика по контрактам с РХА на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге, но в 2022 году немецкий подрядчик остановил исполнение обязательств по контрактам. РХА расторг контракты с иностранной инжиниринговой компанией и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Linde проигнорировала требования, а заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту Unicredit Bank AG (и ряду других немецких кредитных организаций), а потом предъявил иски к нему и родственному российскому банку.

Оба ответчика подали кассационные жалобы на судебные акты двух инстанций — они будут рассмотрены в мае. Параллельно «Юникредит банк» подал ходатайство в Арбитражный суд Северо-Западного округа о приостановке взыскания до рассмотрения кассаций. Суд удовлетворил ходатайство. Он согласился, что взысканная сумма в 35 раз превышает ежегодную чистую прибыль заявителя, а заемные обязательства «Русхимальянса» в свою очередь более чем в 14 раз превышают присужденную сумму, что «свидетельствует о потенциальной затруднительности поворота исполнения судебных актов… в случае их отмены».

Суд округа также учел довод заявителя о том, что Верховный суд РФ 23 апреля в споре «Совкомбанка» с американским Citibank отменил судебные акты, по которым обязательства иностранного ответчика были солидарно возложены также на его российскую «дочку». Теперь дело по данному спору направлено на пересмотр.

Ирина Кононова, юрист арбитражной практики юридической фирмы Vegas Lex, комментирует, что в споре о взыскании убытков солидарно с иностранного Citibank N.A. и российского «Ситибанка» есть определенное сходство со спором «Русхимальянса» и «Юникредит Банка». «На текущий момент определение ВС РФ в полном объеме не опубликовано. Предметом рассмотрения Верховного суда РФ являлся вопрос о возможности привлечения к ответственности по возмещению убытков российской компаний солидарно с иностранной — потенциально Верховный суд РФ может обозначить в тексте определения критерии, при которых такая ответственность возможна»,— не исключает госпожа Кононова.

Однако, продолжает она, важно отметить, что ранее, в феврале-марте текущего года, российский «Юникредит банк» уже пытался приостановить исполнение судебных актов, также ссылаясь на упомянутое дело. Тогда суд кассационной инстанции в приостановлении исполнения отказал, отклонив ссылки на дело «Совкомбанка», обращает внимание юрист Vegas Lex.

Ольга Сулим, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры», полагает, что решение Верховного суда по делу о взыскании c российской дочерней структуры Citibank долга учредителя не создает никаких прецедентов. Во-первых, рассуждает она, в российской системе права прецедент не является источником права: решения принимаются судами с учетом обстоятельств конкретного спора, решения по похожим делам могут быть лишь приняты во внимание. Во-вторых, на прошлой неделе в рамках похожего спора суд Калининградской области полностью удовлетворил требования «Распериа трейдинг лимитед» к «Райффайзенбанку» именно в связи с формированием долга учредителем в лице австрийского Reiffeisenbank. «Так что на сегодняшний день можно с уверенностью сказать лишь то, что никакой сформировавшейся практики в части ответственности российских дочек зарубежных банков по долгам своих учредителей, образовавшимся в результате следования санкциям, просто нет — она только формируется, и как раз эти дела ложатся в ее основу»,— подчеркнула госпожа Сулим.

Само по себе приостановление исполнения судебных актов еще не означает их отмены и не означает того, что взыскания в итоге не будет, напоминает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов. Однако, по его мнению, суд округа приостановил исполнение судебных актов о взыскании столь крупной суммы, очевидно, ориентируясь на упомянутое определение Верховного суда РФ, полного текста которого ждут российские правоприменители и юристы. «Похоже, что Верховный суд РФ корректирует практику по взысканию с "дочек" иностранных компаний, прежде всего банков, которая сложилась в минувшие три года»,— предполагает господин Сухов.

Видимо, продолжает он, в дальнейшем будет недостаточно самого по себе факта корпоративного контроля иностранного лица из «недружественной» юрисдикции над российским юридическим лицом (и речь идет прежде всего о банках) для вывода о совместном причинении вреда российскому истцу вследствие неисполнения договорных обязательств, если отношения сложились исключительно между российским истцом и иностранным ответчиком, а российская «дочка» иностранного ответчика к заключению и исполнению договора не имела никакого отношения.

«Впрочем, конкретные параметры развития практики станут яснее, когда мы увидим полный текст определения ВС РФ по делу "Совкомбанка" против Citibank»,— заключает юрист.

Александра Тен