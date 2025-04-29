Единая и антиколониальная

«Единая Россия» расширит применение инструментов парламентской дипломатии для актуализации дискуссий о реформировании структур ООН. Такие планы партийцы огласили 28 апреля на открытии международного симпозиума «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» в Москве. Базовыми в этой работе остаются тезисы о «сохранении исторической памяти» и противостоянии «попыткам реабилитации нацизма», а также антиколониальный и местами антизападный дискурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гостями симпозиума стали дипломаты, общественники и партийцы из 29 стран, преимущественно так называемого Глобального Юга. В приветственном слове председатель «Единой России» (ЕР), зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, адаптируя структуры ООН к «реалиям XXI века», следует обеспечить «должную представленность» в Совбезе ООН как раз для таких государств. Он также напомнил, что инициатива о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об искоренении всех форм неоколониализма родилась на форуме борцов за свободу наций, учрежденном ЕР. И нынешняя встреча продемонстрирует «близость наших подходов» к оценке итогов Второй мировой войны и «их значения для всего человечества», выразил надежду политик.

Современный антиколониальный дискурс, рассуждали выступающие единороссы, логично произрастает из борьбы Советского Союза с нацизмом и милитаризмом. Нацизм посягал на «право жить, говорить на своем языке и сохранять свою государственность, культуру и традиции» в отношении не только СССР, но и других народов, отметил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев: «Поэтому наследие победы советского народа — это наследие всей человеческой цивилизации, которое и сегодня объединяет здравые политические силы со всего мира». Усилия ЕР, следовало из выступления господина Якушева, как раз и направлены на развитие отношений с теми самыми «здравыми политическими силами» вне зависимости от их государственной принадлежности. А совместная работа призвана препятствовать распространению «расистского» и «неоколониального» подходов.

Об истоках таких подходов подробнее рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, колониальное мышление (то есть деление стран на привилегированное меньшинство и угнетаемое большинство) до сих пор исповедует «определенная часть западных элит». Борьба с такими проявлениями «остается приоритетом российской внешней политики», заверил господин Нарышкин, оговорившись, впрочем, что «по-настоящему великие державы, даже отстоящие далеко друг от друга» по идеологическим ориентирам, всегда могут договориться на почве общей ответственности за глобальное мироустройство.

В отсутствие «по-настоящему великих» россиян с приближающимся Днем Победы поздравили с трибуны посланцы Алжира, Узбекистана, Казахстана, Китая и Молдавии. Дипломаты и политики единодушно засвидетельствовали готовность придерживаться «идеалов международной солидарности», защищать историческую память о вкладе СССР в победу над нацистской Германией и способствовать развитию авторитета ООН. От конкретных указаний на проявления неоколониализма и его сторонников большинство зарубежных политиков, однако, предпочли воздержаться — за исключением разве что Алексея Петровича из Кишинева, посетовавшего на «унизительный досмотр» по пути в Россию и на то, что в этом году День Победы в Молдавии не будет отмечаться на государственном уровне.

Григорий Лейба