Вениамин Кондратьев выдвинут кандидатом на пост губернатора Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в список кандидатов на пост главы региона от партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В числе претендентов также находятся руководитель Тихорецкого района Анатолий Перепелин и глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Все три кандидата подтвердили намерение участвовать в выборах после прохождения предварительного внутрипартийного голосования.

На следующем этапе избирательной кампании кандидаты проведут встречи с секретарями первичных и местных отделений «Единой России».

Выборы губернатора Краснодарского края состоятся 14 сентября 2025 года в единый день голосования, который пройдет по всей России.

Анна Гречко