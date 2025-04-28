В Ярославле вновь будут ходить двухэтажные экскурсионные автобусы

В Ярославле с 29 апреля начнут работать двухэтажные экскурсионные автобусы компании City Sightseeing Russia. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что впервые красные автобусы запустили по городу в новогодние праздники. Тогда на них смогли прокатиться 4 тыс. человек. Теперь автобусы будут на постоянной основе работать в Ярославле.

На маршруты выйдут сначала два автобуса, планируется выход третьего. На борт транспорта нанесен символ города — медведь с секирой. Экскурсионный автобус будет проходить по историческому центру города при стартовой и конечной точках на Богоявленской площади. Билет будет действовать 24 часа и стоить 500-1300 руб.

Алла Чижова