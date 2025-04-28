Азиатская шахматная федерация разыграла русскую партию

В июне в Ханты-Мансийске пройдет одно из главных соревнований Азиатской шахматной федерации (ACF) — Лига чемпионов Азиатских шахматных клубов. Это примечательное событие. Дело в том, что после введения в 2022 году в отношении отечественного спортивного сегмента «изоляционных» санкций еще ни одна крупная международная структура не решалась отдать России элитный турнир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Федерация шахмат России (ФШР) сообщила о том, что Азиатская шахматная федерация приняла решение о проведении в нынешнем году одного из своих главных соревнований — Лиги чемпионов Азиатских шахматных клубов — в России. Турнир пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 26 июня. В нем примут участие в общей сложности десять команд с шестью игроками в составе, три из них будут представлять страну-хозяйку. Призовой фонд составит 10 млн руб. Международная шахматная федерация (FIDE) уже включила состязание в свой официальный календарь, опубликованный на сайте FIDE.

На самом деле речь идет о довольно примечательном событии, похожем даже на прорыв.

В 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине, отечественный спортивный сегмент столкнулся с огромным количеством разного рода международных санкций. В санкционный пакет все без исключения структуры включили и запрет на проведение в России международных соревнований. И до сих пор он строго соблюдался. По крайней мере именно топовые или хотя бы близкие к топовым официальные турниры крупнейшие всемирные и региональные федерации России не отдавали. В этом смысле ACF создала прецедент.

Азиатская Лига чемпионов относится именно к элитным турнирам. Дело в том, что именно Азия сейчас является ключевым шахматным регионом, если исходить из достижений ее представителей.Так, им принадлежат оба чемпионских титула: индийцу Гукешу Доммараджу — у мужчин, китаянке Цзюй Вэньцзюнь — у женщин. А первая десятка мужского рейтинга FIDE более чем наполовину состоит из гроссмейстеров, выступающих под эгидой ACF: таких в ней шестеро, включая россиянина Яна Непомнящего.

ФШР до введения санкций входила в Европейский шахматный союз. Однако в 2023 году она сменила регион, став членом ACF. При этом российские шахматные функционеры не скрывали, что смысл перехода как раз в том, что азиатские «партнеры» гораздо более «лояльны и конструктивны», нежели «партнеры из Европы».

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, комментируя “Ъ” предоставление Ханты-Мансийску права провести азиатскую Лигу чемпионов, отметил, что у ACF «свое отношение к сложившейся ситуации», а «ее мнение в корне отличается от европейского»: «Для ее руководителей тезис “спорт вне политики” не пустые слова».

Господин Ткачев подчеркнул, что заявка на организацию турнира была подана «давно» и изучалась в течение «нескольких месяцев». За это время, по его словам, ACF убедилась, что Россия и Ханты-Мансийск «не разучились устраивать большие соревнования». Ханты-Мансийск ранее действительно был центром мировой шахматной жизни, регулярно принимая значимые турниры, такие как Всемирная шахматная олимпиада, Кубок мира, кандидатский турнир.

Алексей Доспехов