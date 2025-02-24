Apple хочет создать 20 тыс. рабочих мест в США

Сегодня, 24 февраля, корпорация Apple заявила, что собирается в ближайшие четыре года инвестировать в США $500 млрд и создать там 20 тыс. рабочих мест в сфере исследований и разработки. В частности, компания планирует инвестировать в строительство в Техасе завода, который будет производить серверы для систем искусственного интеллекта, и в производство чипов тайваньской компанией TSMC в Аризоне. Также корпорация собирается увеличить закупки у имеющихся поставщиков внутри страны.

Apple заявила об этом после того, как на прошлой неделе ее глава Тим Кук встретился с президентом США Дональдом Трампом. После этой встречи президент заявил, что корпорация «инвестирует сотни миллиардов долларов» внутри страны. Большая часть потребительской техники Apple производится за пределами США, а значит, может быть обложена повышенными тарифами, которые хочет ввести господин Трамп. При этом многие комплектующие для техники, в том числе высокотехнологичные чипы от компаний Broadcom, SkyWorks Solutions и Qorovo, изготавливаются в США.

Яна Рождественская