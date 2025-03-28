Екатеринбург закупит 15 новых трехсекционных трамваев

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку 15 новых трехсекционных трамваев. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Власти города выдвинули ряд требований к новым трамваям, среди которых полная низкопольность, наличие кондиционеров, климат-контроля, электронных табло, USB-разъемов и вместимость более 150 пассажиров.

«Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает развитие. Коммерческие предложения есть от всех предприятий-производителей»,— отметил Алексей Орлов.

Напомним, что обновление подвижного состава является частью транспортной реформы Екатеринбурга. В 2024 году город закупил 100 новых троллейбусов, а в начале 2025 года в город прибыли два новых трамвая.

Ранее на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что в этом году в Екатеринбурге планируют полностью обновить троллейбусный парк. Было закуплено 50 новых троллейбусов с автономным ходом, 30 из которых уже на маршрутах.

Полина Щуцкая