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Екатеринбург закупит 15 новых трехсекционных трамваев

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку 15 новых трехсекционных трамваев. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Власти города выдвинули ряд требований к новым трамваям, среди которых полная низкопольность, наличие кондиционеров, климат-контроля, электронных табло, USB-разъемов и вместимость более 150 пассажиров.

«Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает развитие. Коммерческие предложения есть от всех предприятий-производителей»,— отметил Алексей Орлов.

Напомним, что обновление подвижного состава является частью транспортной реформы Екатеринбурга. В 2024 году город закупил 100 новых троллейбусов, а в начале 2025 года в город прибыли два новых трамвая.

Ранее на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что в этом году в Екатеринбурге планируют полностью обновить троллейбусный парк. Было закуплено 50 новых троллейбусов с автономным ходом, 30 из которых уже на маршрутах.

Полина Щуцкая

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