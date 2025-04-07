Власти запустят 15 трехсекционных трамваев в Академический район в 2025 году

В Академический район Екатеринбурга запустят 15 новых трехсекционных трамваев в 2025 году, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. По его словам, их поставка ожидается в июле-сентябре 2025 года. «Трамваи должны быть низкопольные, оснащены современным оборудованием кондиционеры, климат-контроль, табло, USB-разъемами»,— пояснил господин Орлов. Мэр добавил, что вместимость одного трамвая составит более 150 пассажиров.

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Обновление подвижного состава является частью транспортной реформы в Екатеринбурге. По словам Алексея Орлова, в рамках реформы власти закупили 100 троллейбусов. В 2025 году в мэрии намерены закупить дополнительные 50 троллейбусов. «В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования»,— добавил господин Орлов.

Василий Алексеев