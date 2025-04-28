МВД предупредило о мошенниках на сайтах знакомств

МВД рассказало о мошенниках, которые знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств и добиваются блокировки их телефона. После этого они требуют выкуп.

«Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего — "Дайвинчик"). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу»,— сообщило управление МВД «РИА Новости».

Далее они убеждают жертву выйти из своего Apple ID на iPhone и ввести их данные в настройках iCloud. В качестве предлога мошенники говорят о том, что у них якобы разбился телефон перед важной встречей или разрядился смартфон с билетами на самолет.

Получив доступ к смартфону, преступники активируют режим пропажи, после чего телефон блокируется. От владельца телефона требуют выкуп за разблокировку. При этом в МВД уточнили, что после перевода денег мошенники не возвращают доступ, а устанавливают новые требования.