Полковнику никто не спишет

Бывшего военного комиссара Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяра Хусиянова, обвиненного в получении взяток от призывников, задержали в Волгограде. Незадолго до вынесения обвинительного приговора подсудимый, будучи под домашним арестом, уехал для заключения военного контракта и участия в СВО. Сотрудники ФСИН вышли с ходатайством о его розыске, и полковника задержали и взяли под стражу, как скрывшегося от суда. Судить его продолжат после конвоирования в Нижний Новгород. Защита считает, что побега не было, так как полковник ни от кого не скрывался. Как кадровый военный, Анвяр Хусиянов, заключил контракт с Минобороны и был бы болен полезен Родине в зоне СВО, нежели в заключении. Решение о розыске обжаловано адвокатом.

Бывший военком Анвяр Хусиянов сменит домашний арест на СИЗО

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Неожиданный поворот случился в уголовном деле бывшего военного комиссара Советского и Нижегородского районов Анвяра Хусиянова, которого обвинили в получении взяток от призывников. Он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение с прокурором и попросил осудить себя в особом порядке, рассчитывая на более мягкий приговор. В начавшихся судебных прениях военная прокуратура Нижегородского гарнизона попросила осудить полковника Хусиянова на восемь лет лишения свободы со штрафом в 9 млн руб. Однако позицию самого подсудимого заслушать не успели.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ ФСИН, Анвяр Хусиянов находился под домашним арестом. Соблюдение обвиняемым условий ареста контролировалось электронным браслетом и на пульте сработал сигнал о том, что Анвяр Хусиянов покинул свое жилище. После этого 17 марта сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обратились с ходатайством в суд, который объявил бывшего военкома в розыск, как скрывшегося.

Выяснилось, что обвиняемый полковник, никого не уведомив, уехал в другой регион, чтобы заключить там военный контракт для участия в зоне СВО в составе добровольческого подразделения.

Однако отправиться на военную службу 62-летний Анвяр Хусиянов не успел: вскоре после объявления в розыск его задержали и в Волгограде взяли под стражу. Сейчас решается вопрос с доставкой бывшего военкома в Нижний Новгород, где его продолжат судить, но теперь уже он будет находиться в СИЗО, а не дома.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего военного комиссара судят по обвинению в получении взяток. По данным следствия, в 2021–2024 годах посредник из числа военкоматских работников, подыскивал призывников, которые хотели избежать призыва в армию и были готовы за это заплатить. За 100–150 тыс. руб. им оформляли освобождение от срочной службы и выдавали военные билеты с категорией «В» (ограниченно годен). Посредник привозил полученные от призывников наличные к дому военкома. В августе прошлого года оперативники задержали Анвяра Хусиянова с поличным в военном комиссариате при передаче денег в ходе «оперативного эксперимента».

До своего неожиданного отъезда в Волгоград бывший военком приходил на судебное заседание с костылем. Его защитники утверждали, что у мужчины в последнее время резко ухудшилось здоровье и обострилось заболевание опорно-двигательного аппарата, которое может входить в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию реального срока заключения.

По версии защиты, никакого побега не было и судебное решение о розыске Анвяра Хусиянова неправомерно, так как его местоположение было известно

Как рассказал адвокат Алексей Скворцов, полковник, как опытный военнослужащий, прошедший горячие точки, давно хотел принять участие в военной спецоперации.

«Он получил предписание и заключил контракт с Министерством обороны, чтобы отправиться в зону СВО. В случае, если обвиняемый заключает военный контракт, то уголовное дело должно приостанавливаться. Поскольку четко регламентированной процедуры в подобных случаях нет, Анвяр Хусиянов решил действовать самостоятельно, получив предписание явиться в подразделение. Думаю, что Родине он будет более полезен в качестве профессионального офицера, нежели заключенного»,— отметил защитник обвиняемого.

По словам Алексея Скворцова, решение о розыске обжаловано в апелляции, а защита также ждет, когда бывшего доставят в Нижний Новгород, чтобы попытаться доказать свою позицию в суде. Во время судебного процесса у признавшегося во взятках полковника скончался отец: возможно, это также повлияло на его решение, приведшее в итоге к аресту.

Роман Кряжев