Минтранс: беспилотное движение в России станет нормой через пять лет

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что беспилотное движение станет привычным в ближайшие пять лет. Он добавил, что уже сейчас правила дорожного движения и законодательство меняются с учетом развития беспилотного транспорта.

«Я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле»,— сказал Роман Старовойт (цитата по ТАСС).

Как добавил министр, в Москве и Санкт-Петербурге уже работают беспилотные трамваи, а «Российские железные дороги» используют беспилотные локомотивы и скоростные поезда «Ласточка». Он уточнил, что в таком же режиме работает часть судов, курсирующих из Усть-Луги в Калининград. На трассе М-11 «Нева» и ЦКАД также ездят беспилотные грузовики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс переходит в беспилотный режим».