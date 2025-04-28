СИБУР начал испытания марки термостойкого полиэтилена для трубных систем

Компания СИБУР на базе предприятия «Казаньоргсинтез» приступила к испытаниям образцов новой марки термостойкого полиэтилена класса PE-RT, предназначенного для производства трубных систем. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Планируется, что на «Казаньоргсинтезе» смогут выпускать около 9 тыс. тонн сырья в год. По данным пресс-службы СИБУРа, это позволит на 95% обеспечить потребности отечественного рынка и заменить импортную продукцию.

Предприятие Лукойла «Ставролен» уже производит марки полиэтилена PE-RT. Образец находится на сертификации.

Генеральный директор ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко рассказал «Ъ Волга-Урал», что новая продукция будет востребованной, но не сможет полностью заменить материалы для высокотемпературных режимов эксплуатации теплоснабжения и отопления (95, 115, 135 градусов). При этом марку полиэтилена можно использовать в горячем водоснабжении, низкотемпературном теплоснабжении и отоплении, а также в промышленных трубопроводах (до 80 градусов).

Диана Соловьёва