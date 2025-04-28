Нижегородская канатная дорога с новыми кабинами возобновит работу 1 мая

Утром 1 мая канатная дорога Нижний Новгород – Бор возобновит работу с 56 новыми кабинками. По словам заместителя министра транспорта Нижегородской области Дениса Рябинина, в результате увеличения количества кабин в два раза канатная дорога сможет перевозить до тысячи пассажиров в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, на модернизацию канатной дороги направили 756 млн руб.

Новые кабины уже прошли испытания под нагрузкой. В каждую из них грузили мешки с песком общим весом 650 кг. С этим грузом канатную дорогу тестировали несколько дней.

Как писал «Ъ-Приволжье», полностью модернизация канатной дороги должна завершиться к середине 2025 года. Равне на канатной дороге было 28 кабин. Сейчас их меняют на более современные с технической точки зрения.

Андрей Репин