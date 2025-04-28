Медведчук: идет процесс «воссоздания Руси» и ее исторических земель

Бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский солгал о причинах военного конфликта с Россией. По его словам, признание Крыма де-юре российским для США «откроет ложь Зеленского». Господин Медведчук утверждает, что сейчас идет воссоздание Руси и «восстановление ее исторических русских земель». Он назвал это «справедливым историческим процессом», который «ничто и никто остановить не сможет».

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Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Экс-глава ОПЗЖ заявил, что русскоязычное население составляет на Украине большинство. «После того как русскоязычные области будут возвращены России, от страны останется всего несколько областей. Да и на этот остаток будут претендовать Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария»,— написал политик в статье для портала «Другая Украина».

По его мнению, Владимир Зеленский «пытался купить Вашингтон, изобразив украинский конфликт конфликтом этническим». Но подобные конфликты, как утверждает господин Медведчук, решают разделением страны по этническому составу. Исходя из этого «России нужно отдать более трех четвертей Украины — все то, что находится на исторических русских землях», уверен он.

ОПЗЖ признана на Украине запрещенной, Виктор Медведчук возглавлял ее в 2018–2022 годах. В 2021-м в отношении политика возбудили дело о госизмене, ему грозило до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2022 года господина Медведчука передали России в обмен на украинских военных. Экс-политик считает преследование политически мотивированным. В прошлом он называл себя кумом Владимира Путина.