Цемент уступил огородам

На примере спора между фермером и цементным заводом Верховный суд РФ (ВС) уточнил условия изъятия и передачи сельхозземель недропользователю в целях государственных нужд. В частности, для такого изъятия власти должны подтвердить наличие конкретного «публичного интереса» и невозможность его удовлетворения за счет передачи заводу иных участков. Кроме того, даже если на спорную землю претендует лицо с лицензией на добычу недр, нужно соотносить редкость полезных ископаемых и приоритет использования сельхозземель по их прямому назначению, подчеркнул ВС. Юристы говорят, что эта позиция может перевернуть практику, так как ранее в большинстве случаев интересы недропользователей получали приоритет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотренный ВС спор развернулся между фермером-ИП Натальей Поротиковой и правительством Рязанской области. Госпожа Поротикова обжаловала в суде распоряжение региональных властей об изъятии у нее 90,2 га земель для госнужд. Истица ссылалась на то, что чиновники планировали передать участки для добычи глины и известняка Серебрянскому цементному заводу (входит в «Цемрос»), интересы которого не относятся к госнуждам. Завод участвовал в деле третьим лицом. К тому же, по словам ИП, оставленные ей несколько участков общей площадью около 15 га использовать по сельхозназначению теперь невозможно, что подтверждается заключением кадастрового инженера.

Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону областного правительства и отклонили требования фермера. Суды сочли, что основания изъятия земель подпадают под госнужды, учитывая федеральные госпрограммы и областные стратегии развития, а также наличие у завода лицензии на пользование недрами (подробнее см. “Ъ” от 28 марта). При этом ходатайство истицы о назначении судебной экспертизы для проверки законности разделения земель было отклонено. Но госпожа Поротикова добилась передачи дела в экономколлегию ВС, которая в итоге отменила решения нижестоящих инстанций.

Из определения ВС следует, что доводы ИП были в целом поддержаны. Экономколлегия отметила, что само по себе наличие лицензии на пользование недрами «не может являться единственным и безусловным основанием для изъятия земли у собственников и землепользователей». Кроме того, в материалах дела нет доказательств того, что завод исполняет госконтракты и обеспечивает нужды области или социальных объектов региона за счет именно этих полезных ископаемых, ссылок же на госпрограммы для подтверждения «публичных интересов», по мнению ВС, недостаточно. Областная стратегия социально-экономического развития, на которую ссылались чиновники, тоже не подтверждает наличие госнужд, поскольку «Рязанская область специализируется на продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства», а добычная отрасль в перечне перспективных отсутствует, подчеркнула судебная коллегия. К тому же известняк и глина не являются уникальными и дефицитными ископаемыми, а у завода есть и другие участки для добычи, говорится в определении ВС.

«Наличие соответствующих нужд и исключительность рассматриваемого случая должны быть обоснованы инициатором изъятия земельного участка»,— подчеркнула экономколлегия. Также ВС напомнил о принципе «приоритета охраны земли как средства производства в сельском хозяйстве», над которым добыча недр не имеет преимуществ, поскольку «обеспечение продовольственной безопасности государства» является одним из национальных приоритетов.

Дело направили на новое рассмотрение в областной арбитражный суд, которому по указаниям ВС предстоит выяснить, какова экономическая ценность и значимость этого участка недр, есть ли возможность его использования без изъятия и в принципе основания для изъятия земли для госнужд.

После передачи дела в экономколлегию в правительстве Рязанской области сообщали “Ъ”, что других споров с фермерами по поводу изъятия земель у них нет. Там не смогли оперативно прокомментировать исход дела в ВС. В компании «Цемрос» “Ъ” сказали, что «проанализируют определение ВС и продолжат отстаивать позицию компании при новом рассмотрении спора». Там уточнили, что юридически ИП пока продолжает оставаться собственником участка. Связаться с Натальей Поротиковой не удалось.

Поворот в практике

Юристы считают решение ВС крайне важным для подобных споров. Партнер практики разрешения споров юрфирмы ALUMNI Partners Иван Веселов рассказывает, что в большинстве случаев суды признавали наличие лицензии на добычу полезных ископаемых достаточным основанием для изъятия земельного участка и выносили решения в пользу недропользователей. В таких делах суды презюмировали наличие госнужд и не требовали «какого-либо дополнительного обоснования», уточняет господин Веселов. Советник практики частных клиентов КА Delcredere Егор Ковалев объясняет, что порядок изъятия земельных участков для добычи недр «очень формализован», поэтому суды рассматривали подобные споры соответствующим образом — «если формальности соблюдены, то решение об изъятии признается законным».

Опрошенные “Ъ” юристы поддерживают выводы экономколлегии. Иван Веселов подчеркивает, что «гражданский оборот не должен сводиться к произвольному изъятию средств производства одного бизнеса ради деятельности другого». «Лишение права собственности — крайняя мера, и по этой причине решение суда по таким делам должно иметь особенно сильную аргументацию и не вызывать сомнений»,— отмечает ведущий юрист Enforce Law Company Влад Стрелков. Экономколлегия «подсветила все слабые места дела», в том числе принцип приоритета охраны земель сельхозназначения, указывает господин Веселов. Егор Ковалев считает, что позиция ВС — очередной шаг к менее формальному рассмотрению аналогичных споров.

Впрочем, исход разбирательства на новом рассмотрении еще не предрешен, все зависит от того, какие доказательства представят суду стороны спора, предупреждает господин Ковалев. Тем не менее Иван Веселов называет решение ВС «положительным прецедентом для аграрного сектора». «Для изъятия сельскохозяйственных земель в пользу недропользователя теперь необходимо будет доказать, что геологическое изучение и добыча полезных ископаемых на конкретном участке для общества более ценны»,— отмечает Влад Стрелков. По мнению юристов, в случае с общераспространенными ископаемыми сделать это будет непросто, поскольку их можно добывать и на других участках.

Ян Назаренко, Александра Мерцалова