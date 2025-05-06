Сам себе страхователь

В России стремительно растет число самозанятых, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей (ИП) — к началу 2025 года их число составило 16,5 млн человек. Для страховых компаний это новый перспективный клиентский сегмент, которому можно продавать широкий перечень продуктов — от ДМС до страхования личной ответственности. В прошлом году эти клиенты уже потратили на страховки 13,6 млрд руб., что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По данным Федеральной налоговой службы, к началу 2025 года число самозанятых за год выросло на 3 млн человек — до 12,2 млн, а количество ИП увеличилось на 23%, превысив 4,3 млн. Пока проникновение страхования среди самозанятых, фрилансеров и ИП в России остается низким, но интерес к этим продуктам стабильно растет из-за осознания финансовых рисков и появления специализированных предложений.

По итогам 2024 года ИП заключили 659,5 тыс. договоров страхования, что на 12,4% больше, чем в 2023 году. Всего же количество застрахованных среди индивидуальных предпринимателей на начало 2025 года увеличилось на 1,3 млн человек и составило 2,7 млн человек, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. В 2024 году ИП потратили на страховки 13,6 млрд руб.— на 42% больше, чем в 2023-м.

Ответственный подход

Чаще всего индивидуальные предприниматели покупают полисы автокаско (28%), заключают договоры страхования корпоративного имущества (16%), страхования от несчастных случаев и болезней (18%), а также полисы добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (8%), обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (6%) и ДМС (5%).

«Такое распределение вызвано наиболее популярными видами деятельности у ИП: электронная торговля, грузовые перевозки и розничная торговля»,— поясняет Айназ Хайруллина.

Самозанятые же выбирают страхование ответственности перед третьими лицами (например, за причинение ущерба при оказании услуг или проведении работ) или от несчастных случаев и болезней с целью компенсировать выпадающие доходы в таком случае.

Сейчас рынок страхования самозанятых, фрилансеров и ИП — это в основном простые, понятные и дешевые продукты, ведь сегмент скорее относится к микробизнесу, у которого ограничен финансовый ресурс, отмечает партнер группы компаний Б1 Ольга Вострикова. Пока еще не все страховые компании предлагают такие продукты и не все готовы инвестировать в развитие этого сегмента. Чтобы продукт стал по-настоящему востребованным и интересным для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а значит, и прибыльным для страховщиков, необходимы качественная сегментация рынка по профилю рисков и адекватные тарифы, ведь пока еще не так много самозанятых готовы включать страховку в свои расходы, отмечает госпожа Вострикова.

Эксперты считают, что все это — вопрос времени. «Рынок фриланса в России стремительно растет, и исполнители все чаще сталкиваются с отсутствием традиционных социальных гарантий, таких как больничные, страхование или пенсионные накопления»,— говорит коммерческий директор «YouDo Бизнес» Вильдар Гатиатуллин. Спрос на страховки со стороны фрилансеров и индивидуальных предпринимателей растет, но медленно, говорят в ВСК. По экспертным оценкам, около 20% самозанятых готовы платить за страхование. «Проникновение страховок сейчас низкое — около 5%, но динамика положительная»,— отмечают в компании. Лидеры спроса — IT-фрилансеры, юристы и бухгалтеры.

Платформы подстрахуют

Основной драйвер продаж полисов среди ИП и самозанятых — упрощенное оформление через маркетплейсы. Коллаборации страховщиков с агрегаторами по поиску работы и специалистов делают страхование более доступным для широкой аудитории граждан. По мнению Вильдара Гатиатуллина, именно платформы могут стать связующим звеном между фрилансерами и системой страхования. В 2019 году сервис поиска исполнителей YouDo совместно со страховой компанией ВСК запустил на своей платформе полис страхования ответственности работников — на сегодняшний день продано более 19 тыс. таких страховок. Стоимость варьируется от 250 до 2 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории услуги, которую выполняет мастер.

Страховка для таких клиентов не только возможность снизить собственные риски, но и дополнительное конкурентное преимущество при продвижении своих услуг.

Заказчики будут уверены, что в случае причинения им ущерба они получат компенсацию, отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.

Растущий класс — растущий риск

Подход к личному страхованию самозанятых и ИП в части андеррайтинга не отличается от страхования физических и юридических лиц соответственно. В таких продуктах, как страхование от несчастных случаев и ДМС, для них не предусмотрено особых условий — оценка рисков происходит по стандартной схеме. Однако при страховании имущества возникают сложности, говорит вице-президент по маркетингу «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Основная проблема — отсутствие полноценной документации: многие самозанятые и ИП не ведут бухгалтерскую отчетность в стандартизированном виде, что создает сложности как при определении страховой стоимости объектов, так и при урегулировании убытков. Особенно остро это проявляется при страховании товарно-материальных ценностей: без системного учета остатков практически невозможно достоверно подтвердить объем поврежденного или утраченного имущества при наступлении страхового случая.

Есть и другие сложности, в частности верификация дохода, так как многие работают всерую и имеют нестабильную занятость, а это значит, что такие страховки носят скорее периодический характер — оформляются от случая к случаю.

Именно из-за нестабильности дохода страховка часто оформляется на короткий срок, отмечают в ВСК.

Это пока сдерживает активность страховых компаний: возникает много вопросов по формату работы с новым сегментом.

Если говорить об ИП, то у них выше риск неоплаты со стороны клиентов и меньше социальных гарантий — нет больничных и отпусков. К тому же у корпоративных клиентов могут быть специальные условия за счет объема, у частных предпринимателей — только персональный расчет. При крупной страховой сумме у частных предпринимателей может быть запрошена дополнительная информация для оценки страхового интереса (например, о сфере деятельности с анализом деловой активности региона по этому направлению и прочие), добавляет директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Еще одна сложность работы с ИП заключается в получении обратной связи после заключения договора страхования и при урегулировании убытков, говорит начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков компании «Ингосстрах» Сергей Архангельский. Бывают случаи, когда клиенты просто не отвечают на телефонные звонки и письма, что редко случается с крупными компаниями.

В целом страховщикам еще предстоит сформировать правила игры на этом рынке, принимая в расчет дополнительные риски. «Учитывая, что многие из самозанятых специализируются на проведении ремонтных работ и оказании транспортных услуг, риски для здоровья по таким группам клиентов будут более высокими, чем у офисных сотрудников, за счет экологических факторов и физической нагрузки. Поэтому если сейчас далеко не всегда страховые компании оценивают сферу занятости клиента—физического лица, то в дальнейшем при заключении договоров могут появиться дополнительные пункты анкеты с целью уточнения этих данных и более точной оценки страховых рисков»,— отмечают в «РСХБ Страхование жизни».

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Рынок подстраховался на рост

За последние пять лет количество индивидуальных предпринимателей, самозанятых и фрилансеров увеличилось в шесть раз, а ежегодные темпы прироста продолжают расти. Поэтому, несмотря на низкое текущее проникновение страхования среди самозанятых и ИП, эксперты сходятся во мнении: в перспективе трех-пяти лет рынок будет расти, особенно в digital-профессиях и сферах с высокими финансовыми рисками. Ключевыми драйверами роста станут цифровизация, партнерства с платформами и гибкие продукты, уверены в ВСК. Дополнительным стимулом для роста может стать появление государственных программ с льготным налогообложением клиентов, покупающих ДМС,— в этом случае сегмент получит мощный импульс для самостоятельного развития, отмечают в «РЕСО-Гарантии».

Доступным для фрилансеров страхование может стать благодаря онлайн-продажам, включая продукты с подпиской, упрощенное оформление полисов через мобильные приложения, а также коллаборациям страховщиков с маркетплейсами, фриланс-биржами и банками (например, пакетные предложения при открытии расчетного счета), отмечают в СК «Росгосстрах Жизнь».

Если говорить о возможных векторах развития в части дистрибуции, то можно обратиться к мировой практике, в частности к гибридным страховым платформам, которые организуют групповые страховки для фрилансеров через профессиональные ассоциации посредством групповых страховых планов, говорит Айназ Хайруллина. Такие решения могут быть адаптированы для использования в России за счет развития СРО и ассоциаций в различных областях, где осуществляют свою деятельность ИП.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Анна Абрамцева