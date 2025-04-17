Короткое ОСАГО подсело в такси

В марте 2024 года российские автомобилисты получили возможность оформлять договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Спустя год участники рынка оценили популярность нового продукта. Как показал опыт, краткосрочное страхование стало востребованным прежде всего в сегменте такси, а массового спроса среди частных автовладельцев не вызвало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Стандартный срок действия полиса ОСАГО — один год. Вместе с тем существуют исключения: можно приобрести краткосрочную страховку на срок до 20 дней для перегонки транспортного средства от места покупки до места регистрации в ГИБДД либо полис на срок от пяти дней — для автомобилей с иностранной регистрацией, временно эксплуатируемых в России. Допускается оформление сезонного полиса с периодом действия от трех месяцев и более. Например, в 2022 году водители легковых автомобилей оформили 488 тыс. трехмесячных полисов.

Новый короткий формат должен был сделать ОСАГО более гибким и доступным, в том числе для тех, кто использует автомобиль нерегулярно.

Много полисов — мало машин

С момента запуска коротких полисов ОСАГО по конец марта 2025 года было оформлено 1,9 млн таких договоров, рассказали «Ъ-Review» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Количество уникальных транспортных средств, в отношении которых были оформлены эти полисы, составляет 122 тыс. Таким образом, в среднем на один автомобиль приходится около 16 коротких полисов ОСАГО. Это указывает на преимущественно цикличное использование продукта, например под конкретные рабочие смены, отмечают в РСА.

Безоговорочным лидером по использованию краткосрочных полисов ОСАГО стал сегмент такси.

По оценкам Банка России, 96% от общего объема договоров ОСАГО с коротким сроком действия приходится именно на них. Средний срок таких договоров с марта 2024 по март 2025 года — два дня, а средняя стоимость — около 200 руб.

«Краткосрочные полисы дают возможность водителям, которые занимаются перевозкой пассажиров не на постоянной основе, застраховать свою ответственность только на тот период, когда они работают в такси (выходят на смену), а тем, кто работает регулярно,— соотносить расходы на ОСАГО с получаемыми доходами от перевозки пассажиров, а не приобретать классический полис»,— поясняют в ЦБ.

Короткий полис не для всех

Несмотря на первоначальные ожидания, массового перехода частных водителей на краткосрочные полисы не произошло. По данным «Росгосстраха», доля таких полисов на рынке не превышает 7–8%. Среди пользователей продукта — владельцы дачных машин, автомобилисты, которые перевозят свои машины на ремонт или техосмотр, а также перегонщики.

Короткие полисы и не были призваны заменить годовые, у этого продукта есть свой сегмент клиентов, отмечают в РСА. Большинству автовладельцев по-прежнему удобнее заключать годовые договоры, поскольку обычно владелец транспортного средства пользуется автомобилем равномерно в течение всего года. Однако тем, кто совершает поездки время от времени, либо тем, кому страховая премия за годовой договор кажется слишком большой, чтобы выплатить ее единовременно, подходят короткие полисы.

«Очень распространенный вариант — автовладелец, уже имеющий годовой полис, но периодически подрабатывающий в такси: ему не нужен полис с отметкой “такси” на целый год (для такси полис стоит дороже), поэтому он наряду с годовым договором оформляет короткие полисы на конкретные непродолжительные периоды, когда ему это действительно нужно»,— поясняют в РСА.

Нет интереса — нет проблем

Регуляторы и участники рынка отмечают, что запуск такого вида коротких договоров прошел гладко, жалоб со стороны потребителей не зафиксировано.

По словам представителей Банка России, оформление краткосрочного полиса происходит по тем же правилам, что и годового, с добавлением понижающего коэффициента за меньший срок.

Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристик водителя. Среднее значение используемого страховщиками при заключении договоров понижающего коэффициента — 0,45. На цену коротких страховок влияют и другие действующие коэффициенты: стаж и возраст водителя, его коэффициент безубыточности, территориальный коэффициент, мощность автомобиля и другие. При этом стоит учитывать, что короткий полис все равно не так выгоден, как годовая страховка: цена однодневного полиса в пересчете значительно выше, чем стоимость годового, поделенная на 365 дней.

Единственная доработка, которая понадобилась после запуска нового формата полисов,— возможность указания точного времени действия договора ОСАГО в пределах суток. Новая норма уже заработала с 7 апреля 2025 года. Ранее для классических полисов ОСАГО период страхования независимо от того, в какое время он начинался, заканчивался в 23:59 последнего дня действия полиса. С появлением краткосрочных полисов точный учет времени стал более актуальным. Закон «Об ОСАГО» предусматривает оформление полиса не менее чем на день. Чтобы автомобилист мог получить страховку на одни сутки (например, с 22:30 одного дня до 22:30 следующего), не оформляя полис на два дня, оператором автоматизированной информационной системы страхования (АО «Национальная страхования информационная система») реализована техническая возможность указания точного времени действия периода страхования, отмечают в ЦБ. В РСА говорят, что стоимость такого полиса начинается от 130 руб.

Если у клиентов жалоб на новый продукт не возникло, участники рынка воспринимают его скептически. «Использование любых коротких полисов, по нашему мнению, ведет к тому, что количество водителей без полиса ОСАГО будет увеличиваться»,— считает начальник отдела методологии по ОСАГО и «Зеленой карте» компании «Росгосстрах» Егор Светлов.

Водители нередко забывают срок окончания своего полиса, даже если он годовой, а если полис приобретается каждую неделю или каждый день, то вероятность, что водитель забудет купить полис ОСАГО перед поездкой на автомобиле, возрастает в разы.

ОСАГО: итоги 2024 года в цифрах Выйти из полноэкранного режима Показатель 2023 год 2024 год Изменение (%) Объем страховых взносов по ОСАГО (млрд руб.) 324,4 331,9 2,3 Количество заключенных договоров ОСАГО (млн) 41,6 44,8 7,7 Средняя страховая премия (все ОСАГО) (тыс. руб.) 7,9 7,5 5,1 Средняя премия (классические полисы) (тыс. руб.) 7,1 6,9 3 Средняя премия (краткосрочные полисы) (тыс. руб.) — 353 — — в том числе по такси (тыс. руб.) — 178 — Объем страховых выплат (млрд руб.) 161,7 202,1 25 Средняя страховая выплата (тыс. руб.) 79 91,2 15,5 Открыть в новом окне Источник: Банк России.

Особенно это актуально для тех, кто пользуется автомобилем нерегулярно или выходит на подработку в такси по гибкому графику. В спешке или при изменении планов водитель может просто не успеть оформить полис до начала поездки, что автоматически делает его нарушителем, даже если он ранее страховал свой автомобиль добросовестно.

Для таких случаев страховщики и эксперты отрасли уже обсуждают возможные цифровые решения, например автоматические напоминания через мобильные приложения или сервисы, которые заранее предупреждают о завершении действия полиса и предлагают мгновенное продление в один клик.

Нишевой продукт

Краткосрочное ОСАГО не заменит классические годовые полисы, но найдет устойчивый спрос в отдельных нишах — этот продукт не универсален, но полезен для узкого круга водителей, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Краткосрочный полис ОСАГО, как правило, вступает в силу не сразу после покупки, а лишь спустя три дня с момента заключения договора.

Такой отложенный старт был предусмотрен регулятором с целью снижения количества мошеннических схем, когда автолюбитель стремится оформить страховку уже после случившегося ДТП, чтобы покрыть понесенные убытки. Эта отсрочка стала важной мерой для защиты страховщиков от недобросовестных клиентов.

Однако добросовестным автомобилистам она часто доставляет неудобства, особенно в тех случаях, когда страховка требуется срочно, например для выхода в смену для таксистов. По мнению экспертов, именно это требование зачастую охлаждает интерес к краткосрочным полисам со стороны рядовых автовладельцев, ограничивая их применение.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Анна Абрамцева