В Германии нашли мертвой писательницу Александру Фрелих

Немецкую писательницу и журналистку Александру Фрелих нашли мертвой в ее плавучем доме в Гамбурге. Bild со ссылкой на источник пишет, что женщину застрелили в ночь на 22 апреля. Издание Hamburger Abendblatt со ссылкой на источник утверждает, что смерть наступила «в результате удара тупым предметом».

Официально правоохранительные органы причину смерти не называли. Bild уточняет, что тело писательницы нашел ее сын. Полиция взяла у него отпечатки пальцев, а также проверяет окружение Александры Фрелих на возможную причастность к преступлению.

Александре Фрелих было 58 лет. Она начала карьеру в Киеве. Позже переехала в Германию. Ее первый роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», опубликованный в 2012 году, вошел в список бестселлеров по версии журнала Spiegel. СМИ называют госпожу Фрелих одной из наиболее успешных писательниц Германии последних лет.