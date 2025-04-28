Число атак на сайты российских компаний в первом квартале выросло вдвое

За первый квартал 2025 года хакеры совершили 801,2 млн кибератак на сайты российских компаний. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил «РИА Новости» провайдер комплексной кибербезопасности ГК «Солар». По данным компании, чаще всего атакам подвергались сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций.

В выборку ГК «Солар» вошли онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, в том числе из госсектора, IT, логистики, ритейла, а также банки, промышленность и телеком.

Чаще всего, по данным компании, хакеры атаковали логистические сервисы — количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тыс. раз в годовом выражении, до 18,3 млн. Большинство атак проводили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов и создавали множество запросов на сайт компании, чтобы увеличить нагрузку на серверы.

В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис. В ГК «Солар» уточнили, что хакеры стали чаще сканировать сайты для выявления их уязвимостей: количество сканирований выросло в 5,4 раза, до 678 млн. Также втрое увеличилось количество сложных веб-атак.

Как сообщали «Ъ» эксперты Curator, в первом квартале количество L3-L4 DDoS-атак (сетевой и транспортный уровни) выросло на 110%. Средняя продолжительность таких атак заметно упала — с 71,7 до 11,5 минуты, еще больше снизилась интенсивность сетевых атак.

Подробности — в материале «Ъ» «Хакеры бьют по точкам».