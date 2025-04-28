На Урале иностранному участнику СВО вручили российский паспорт

В Каменске-Уральском (Свердловская область) участнику специальной военной операции (СВО) из одной из бывших советских республик вручили российский паспорт. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

В конце 2023 года он подписал контракт с минобороны РФ, после чего был отправлен на СВО в Запорожском направлении. Во время отпуска он подал заявление на гражданство, воспользовавшись указом президента России о приеме в гражданство иностранных бойцов СВО и членов их семей.

Он пришел на церемонию вступления в гражданство с женой и новорожденным сыном. Паспорт ему передали после принесения присяги гражданина РФ. «Главный документ вручил начальник межмуниципального отдела МВД России "Каменск-Уральский" майор полиции Иван Каркавин. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь в оформлении документов. Впереди у него — бракосочетание с любимой женщиной Екатериной, родившей три месяца назад сына Ярослава, поиск работы и строительство своего дома»,— рассказал полковник Горелых.

Ирина Пичурина