Минниханов поручил создать мемориальный комплекс в честь СВО в парке Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение подчиненным создать мемориальный комплекс в честь участников специальной военной операции (СВО) на Украине на территории казанского парка Победы. Об этом глава региона заявил в ходе послания Госсовету республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

«Поручаю правительству, мэрии Казани подготовить предложения о создании в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО»,— сказал глава Татарстана.

Он отметил, что лишь в 2023 году в Татарстане установили памятники и мемориальные доски 22 Героям Советского Союза и России, включая участников СВО.

"Ъ-Казань"