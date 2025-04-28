Владелец ярославского ТЦ «Аура» увеличил прибыль

Чистая прибыль ООО «Ярренинвест», которое владеет ТЦ «Аура» в Ярославле, составило в 2024 году 713,4 млн руб., что в 4,1 раза больше, чем годом ранее (171,5 млн руб.). Данные об этом содержатся в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Выручка компании составила за год 1,77 млрд руб., увеличившись на 189,9 млн руб. по сравнению с 2023-м годом.

ООО «Ярренинвест» принадлежит ООО «Десна Санкт-Петербург», которая в свою очередь принадлежит турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim Anonim Sirketi.

Антон Голицын