В Башкирии запретили усыновлять детей в страны с разрешенной сменой пола

Курултай Башкирии принял закон, запрещающий усыновление детей людьми из стран, в которых разрешена смена пола, сообщает пресс-служба регионального парламента. Граждане таких стран и постоянно проживающие там не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из Башкирии.

Изменения вносятся в статьи 121 и 139 Семейного кодекса Республики Башкортостан. Закон направлен на подпись главе Башкирии.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, позиция республиканского парламента объясняется заботой о безопасности и соблюдении прав детей.

«Передавая ребенка в приемную семью, мы хотим быть уверены, что он будет расти в здоровой, гармоничной среде,— отметил господин Толкачев. — Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития».

Майя Иванова